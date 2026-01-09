C’est l’événement musical incontournable de ce début d’année. Le Gala des Pièces Jaunes revient pour une quatrième édition exceptionnelle le 22 janvier 2025, à Paris La Défense Arena.

Cette année encore, l’affiche est vertigineuse. Le Gala des Pièces Jaunes réussit le pari de réunir des icônes de la musique. Le public pourra acclamer Christina Aguilera, mais aussi le roi de la K-Pop, G-Dagon. Le rap américain sera également à l'honneur avec notamment A$AP Rocky.La scène française sera représentée par Gims ou encore le DJ Bob Sinclar

Le show solidaire, le Gala ds pièces jaunes aura lieu le 22 janvier et il sera retransmis sur France 2, le 30 janvier