Cette année, Christophe Maé fête ses 15 ans de carrière. On l’a connu en 2007 avec son album “Mon Paradis” et notamment le titre “On s’attache”. Le 18 Mars, le chanteur sortira une réédition de cet album. Au programme de la réédition, une box collector, un DVD live, un disque de diamant créé spécialement pour les fans et d’autres surprises.