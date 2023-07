Cillian Murphy, l’acteur beau-goss qui joue Tommy Shelby dans Peaky Blinders et qu’on retrouve dans Oppenheimer le nouveau film de Christopher Nolan, chante sur Oceans Apart, le nouveau titre du groupe britannique The Coral. On peut entendre sa voix à la fin du titre extrait de Sea of Mirrors, le prochain album de la formation qui sortira en septembre prochain. Une belle surprise alors que l’acteur confiait récemment avec une certaine amertume avoir complètement mis de côté son rêve de jeunesse qui était de faire carrière en tant que chanteur.