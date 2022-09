Cindy Fabre, Miss France 2005 et nouvelle directrice du comité Miss France, vient de donner quelques informations sur sa vie privée. Elle révèle avoir rompu avec son compagnon et père de son fils. La rupture ne date pas d'hier mais la confirmation n'intervient que maintenant. Depuis plusieurs semaines, l'ancienne miss ne publiait plus de photos de couple mais uniquement de son fils de 9 ans.