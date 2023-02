La chanteuse française de 30 ans est en règle générale très discrète. Elle ne parle que très rarement de sa vie privée. Mais lors d’une récente interview, elle s’est laissée aller à des confidences.

Clara Luciani partage sa vie avec Alex Kapranos, un des grands acteurs de la musique et leader du groupe Franz Ferdinand. Il a 20 ans de plus qu’elle mais peu importe l’âge, ils sont heureux et elle le dit. Le couple partage tout depuis plus d’un an maintenant.

Le compagnon de Clara Luciani parlera d’elle dans le documentaire qui est consacré à la jeune femme. On ne sait pas trop ce qu’il a dit mais elle assure que c’est la plus belle partie du documentaire tellement ses mots sont touchants. A voir !

Ce documentaire sur Clara Luciane « Ça commence comme ça » sera disponible sur Prime Video