Clara Luciani prouve encore une fois sa générosité ! Une partie des plus belles pièces du dressing de la chanteuse est mise en vente aujourd’hui, demain et dimanche à la boutique aixoise Blow up. L'intégralité des bénéfices ira au profit de La Maison des femmes Marseille Provence. Une association qui accompagne les femmes victimes de violences.

Clara Luciani en personne pourrait même passer faire un petit coucou à la boutique, au cours de ces trois jours.