Connaissez vous les Traveler Review Awards ? Ce sont des prix décernés par le site de réservation d'hébergements en ligne booking.com. La célèbre plateforme récompense chaque année les villes et régions qui se distinguent par la qualité de leur accueil. Pour cela, Booking se base sur les évaluations et les notes de centaines de millions d'utilisateurs.

Le palmarès 2022 de ces Travelers Review Awards a été dévoilé et … Il y a de quoi être fiers puisque c’est l’Alsace qui a été désignée "Région la plus accueillante de France". Beau titre obtenu pour la 3eme année consécutive. L’Alsace devance les Hauts de France et la Bourgogne.

Et notre région peut se vanter de faire coup double puisque pas moins de 4 communes haut rhinoises figurent dans le classement des "Villes les plus accueillantes de France" : Eguisheim est 10eme du classement, Colmar se place à la 9eme place, Ribeauvillé est 2eme, et Riquewihr est en tête.

C'est, bien sûr, une bonne nouvelle pour tous les professionnels du tourisme. Une belle récompense même si chacun est d’accord pour dire qu’il faut rester dans une juste mesure : attirer des touristes certes mais éviter le tourisme de masse. L'important étant de préserver l’authenticité des lieux.

Juste un mot encore sur les récompense pays par pays : la France apparaît cette année à la 3eme place des pays les plus récompensés de cette 10e édition derrière l'Italie et l'Espagne.