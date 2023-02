Le géant de la boisson lance sa marque Coca-Cola Créations en France. Pour faire parler de cette nouvelle marque, Coca-Cola a décidé de s’associer avec la chanteuse Rosalia. Une nouvelle canette sera disponible en grande surface. Elle s’appelle “Movement”, elle est sans sucre, de couleur rose et noir. On retrouve sur le design la signature de Rosalía, mais aussi de petits motifs griffonnés.

La chanteuse espagnole a même composé un single spécifique pour la sortie de cette canette, intitulé Lie Like You Love Me.