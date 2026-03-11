Moon Music, une jeune entreprise française de la région lyonnaise spécialisée dans la production de spectacles aériens, a engagé une procédure judiciaire contre Coldplay. L egroupe utilise ce nom comme titre du dernier album "Moon Music". La société française affirme que la marque Moon Music a été déposée avant la sortie de l'album. Elle reproche au groupe britannique d'avoir utilisé son nom alors qu'elle les avait mis en demeure de ne pas le faire, dès 2023.L'affaire sera examinée par la cour d'appel de Lyon lors d’une audience fixée le 1er avril.

L’affaire a déjà été portée au tribunal l'an dernier. L’entreprise avait été déboutée en premier instance. La justice estimant que Moon Music était utilisé par Coldplay comme le titre d’une œuvre artistique et non à titre de marque commerciale.