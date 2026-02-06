Concert ABBA Tribute
Le 10 avril 2026, de 20h30 à 23h 📅 Vendredi 10 Avril 2026 à 20h30 (ouverture des portes 19h30) 📍 MJC Ungersheim – 29 Rue d’Ensisheim, 68190 Ungersheim Le groupe "Voulez-vous" vous propose une soirée festive autour des plus grands classiques d'Abba. 👥 À propos du groupe Composé de cinq musiciens passionnés, "Voulez-vous" reprend avec énergie et authenticité les plus grands titres d'Abba. Voir la page du groupe ℹ️ Infos pratiques Durée : environ 2h de concert avec un entracte de 30 minutes – 20h30 à 23h00 Tarifs : • Plein tarif : 16 € • Tarif réduit : 14 € (enfants de moins de 12 ans, PMR sur présentation d'un justificatif) Accès : parking gratuit, salle accessible aux personnes à mobilité réduite Entrée : contrôle des billets à l’accueil (billets reçus par mail) Restauration : buvette sur place
Lieu
68190 Ungersheim
Date
du 10 avril 2026 à 20h30
au 10 avril 2026 à 23h00