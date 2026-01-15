Concert de Gala
Cette année, l'orchestre d'harmonie de l'Union Musicale de Pfastatt célèbre un anniversaire exceptionnel : 140 ans de musique partagée, de passion et de transmission, de 1886 à 2026! Ce concert de gala marquera un moment fort de notre histoire, puisqu’il s’agira du dernier concert sous la direction de Jean-Marie Naegelen et d’Olivier Boehringer. Après de nombreuses années d’engagement, de projets et de musique vivante. Une nouvelle page s’ouvrira avec Séverin Lambert et Axelle Ruffenach, qui reprendront la direction de l’orchestre. Pour rendre cette soirée encore plus symbolique, nous avons lancé un appel à tous nos anciens musiciens et anciens élèves de Jean-Marie. Beaucoup ont répondu présents et rejoindront l’harmonie exceptionnellement pour ce concert anniversaire, faisant revivre l’esprit et la richesse de toutes ces années musicales. Plus de 50 musiciens seront sur scène, du jamais vue depuis plusieurs années ! Le programme rendra hommage à ce parcours en revisitant des œuvres marquantes, parmi celles que Jean-Marie a particulièrement aimé diriger ces dernières années : Best of de Lady Gaga, Lord Tullamore, Stairway to heaven, une pièce de Jacob de Haan (incontournable..!!) et un medley de Gershwin. Nous y ajouterons quelques nouveautés : Persis, For a few more dollars, Aurora Borealis, Balkan Dance, pour un voyage musical à la fois nostalgique et résolument tourné vers l’avenir. Vous pourrez également découvrir notre histoire en images grâce à une rétrospective photo. rdv au Cosec de Pfastatt, à partir de 20h Tarifs • Entrée : 10 € • Tarif réduit : 5 € (étudiants, personnes en situation de handicap) • Gratuit pour les moins de 12 ans • Gratuit pour les élèves de notre école de musique Un concert unique, chargé d’émotion, de souvenirs… et de promesses pour la suite. Nous serons heureux de partager cette soirée historique avec vous.
Lieu
68120 PFASTATT
Date
du 28 mars 2026 à 20h00
au 28 mars 2026 à 23h00
Organisateur