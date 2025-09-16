Concert de l’Épiphanie - Orchestre Chüt
Encore mieux que le concert du Nouvel An à la télé : celui en live, à Art’Rhena ! Pour bien démarrer l’année, l’Orchestre symphonique Chüt est de retour le temps d’un week-end à Art’Rhena et proposera son traditionnel Concert de l’Épiphanie avec les plus belles pages de musique classique. Entre grands morceaux intemporels et revisites symphoniques de chansons modernes, l’Orchestre Chüt emmènera le public pour un voyage musical de Paris à Séville, avec de nombreuses surprises.
Lieu
68600 Vogelgrun
Date
du 4 janvier 2026 à 15h00
au 4 janvier 2026 à 17h00
Organisateur