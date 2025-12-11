Concert de Noël
Les Musiques Pfaff Music Band de Pfaffneheim et l'Echo du Strangenberg de Westhalten donneront leur concert de Noël le dimanche 14/12/2025 en l'église de Pfaffenheim à 15h. Les orchestres seront dirigés par Alexandra SCHITTER et Sébastien HUMBRECHT avec le programme suivant : - Christmas on Broadway, arr. John HIGGINS ; - In Nomine d'Otto M. Schwartz ; - Christmas Impressions de Normal Tailor ; - Highlights from “The Aristocats”, arr. Suzanne Welters ; - Mont-Blanc d'Otto M. SChwartz ; - Schlittenfahrt in de Alpen d'Alfred Bösendorfer ; - Selections from MArryu Poppins de Richard M. Sherman ; - White Christmas, arr. Naohiro Iwai ; - Symphonic Highlights from Frozen, arr. Stephen Bulla ; Après le concert, un stand sera présent à l'extérieur pour prolonger ce moment musical par un moment convivial autour d'un vin chaud et de pâtisserie.
68250 Westhaltren
du 21 décembre 2025 à 15h30
au 21 décembre 2025 à 17h30