Vision’ère, c’est l'association dont on a à cœur de vous parler. Association qui oeuvre en faveur des personnes mal ou non voyantes et de leur famille. Concrètement, c’est en 2002 que cette association a vu le jour, sous l’initiative de plusieurs familles et amis d'enfants en situation de déficience visuelle. L’idée étant d'offrir un lieu de partage, d’écoute et de soutien. 20 ans plus tard, Vision’ère compte 70 adhérents dont une dizaine de bénévoles actifs.

Au-delà de l’entraide, Vision’ère organise diverses activités culturelles ou sportives : des courses à pied avec guide, des parcours en tandem ou encore des voyages 100% adaptés au handicap. Le prochain voyage est justement prévu pour ce mois d’avril à Vienne en Autriche. Voyage qu’il faut financer. Pour cela, Vision’ère organise un concert caritatif samedi 12 février à l’Eden de Sausheim avec sur scène le pianiste et parrain de l'association Grégory Ott, la chanteuse alsacienne Marikala et Marcel Loeffler musicien de renommée internationale. “ On va partir sur les grands standards de la chanson française pour fédérer tout le monde. Les musiciens et la chanteuse mettront aussi au répertoire une ou deux compositions personnelles. Tout le spectacle sera interprété en langue des signes grâce au collectif Deux mains sur scène. Il est également important de souligner ce plus : le repas des techniciens et musiciens a été commandé au restaurant Le Petit Truc En Plus, restaurant inclusif de Mulhouse.” explique, non sans enthousiasme et fierté, la présidente de l’association Chantal Leser.

En clair, on parle d’un concert en faveur de personnes déficientes visuelles, adapté en langue des signes pour les personnes déficientes auditives et avec la participation de personnes porteuses de trisomie 21. .. il y a une réelle et magnifique ouverture à l’occasion de ce concert !

Ce n’est pas la première fois que Vision'ère organise un tel concert. Un spectacle similaire a été organisé il y a 5 ans au théâtre de la Sinne de Mulhouse. Les retours ont tous été positifs ! “La directrice du théâtre a dit à l’époque que c’était le plus beau des spectacles parce qu’il y avait la langue des signes. Tous les retours ont été positifs, que ce soient ceux de la presse ou ceux du public. Alors ça nous a donné envie de recommencer.” détaille la présidente Chantal Leser.

Le concert caritatif de l’association Vision'ère aura donc lieu ce samedi 12 février dès 20H à l’Eden de Sausheim, en présence de la marraine de l’association , le professeur Hélène Dollfus. Plus d’info sur www.eden-sausheim.com ou par téléphone au 07 55 63 47 43.

Tarifs : 9 € pour les moins de 12 ans

18 € à partir de 12 ans

25 € tarif de soutien