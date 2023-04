Dans un avion entre Londres et Los Angeles, l'artiste écossais Lewis Capaldi a offert une jolie prestation aux autres passagers. Prestation de chant et d’humour aussi. En plein vol, il s’est d’abord mis à imiter un stewart. Il a distribué des provisions aux passagers avant de dévoiler à la surprise générale un titre issu de son nouvel album prévu pour le mois de mai 2023. Un joli concert privé en plein vol, immortalisé en vidéo et diffusé par la suite sur son compte Instagram.