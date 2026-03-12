Confidentiellement
Chansons françaises en chœur et en mouvement Nouveau spectacle 2026 30 choristes sur scène, accompagnés de musiciens C’est un peu comme la vie : on rit, on doute, on rêve, et parfois on se reconnaît même un peu trop. Ce spectacle traverse la palette complète de nos émotions : celles que l’on chérit, celles que l’on enjolive, celles que, parfois, nous subissons avec malice et celles que l’on préférerait parfois laisser au vestiaire. En toute simplicité, mais Confidentiellement, évidemment.
Lieu
MUNTZENHEIM
Date
du 28 mars 2026 à 20h00
au 29 mars 2026 à 18h00