Des jeux de piste proposés dans plusieurs communes du Haut-Rhin :

Un jeu, organisé dans plusieurs communes du Haut-Rhin, à faire selon ses envies et à son rythme. A l’heure et aujour de son choix…. Pour ce jeu de piste découverte, il faudra répondre à une série de question tout en parcourant la ville de votre choix. On vous demandera par exemple : Les records du monde alsaciens gastronomiques, la culture du vignoble, les métiers d'antan qui donnent aujourd'hui les noms des rues alsaciennes ... Cette visite n'impose pas de suivre les étapes dans un ordre donné. Seule chose à prévoir ? Un smartphone (et de bonnes chaussures) !

Une activité idéale à faire en famille, entre amis ou entre collègues. Durée : 1h30 à 2h00

Ces jeux de pistes découvertes sont à découvrir

📍 : Colmar, départ du Square de la Montagne Verte.

📍 : Kaysersberg Vignoble,départ rue du général de Gaulle.

📍 : Mulhouse de la place de la réunion

📍 : Ribeauvillé départ Grand Rue.

Réservation : www.insolitprod.com

Journées européennes des métiers d’arts :

C’est la 19eme édition des JEMA ( journées européennes des métiers d’arts). Partout en France et en Europe, les Journées Européennes des Métiers d’Art sont un événement unique au monde et gratuit en faveur d’une meilleure reconnaissance du secteur des métiers d’art. Jusqu’au 6 avril, vous allez pouvoir aller à la rencontre d’artisans, de créateurs. Tous prêts à vous faire découvrir leur métier souvent peu ou mal connu et vous transmettre leur passion.

📅 : Lundi 31 Mars 2025 au Dimanche 6 Avril 2025

📍 : Partout dans le Haut Rhin

Tarifs :Gratuit

www.journéedesmetiersdart.fr.

Collecte mobile de don du sang :

Il est important d’en parler aussi régulièrement que possible car le don du sang est primordial pour sauver des vies mais aussi pour soigner des malades. 1 don permet de sauver 3 vies et un don ne prend qu’une heure, collation gratuite comprise. Pour être donneur , il faut avoir entre 18 et 70 ans, être en bonne santé et venir avec une pièce d’identité.

Mardi

Westhalten Salle polyvalente de 16h30 à 19h30

Kunheim Salle des Fêtes de 16h30 à 19h30

Gueberschwihr Salle des Fêtes de la Musique Ste-Cécile de 16h30 à 19h30

Mercredi :

Feldbach Salle de Fêtes de 16h30 à 19h30

Habsheim Salle d'Éveil de 16h30 à 19h30

Traubach le Haut Salle communale de 16h30 à 19h30

Jeudi :

Soppe le Haut Foyer Rural de 16h30 à 19h30

Colmar Salle des Catherinettes de 14h à 19h

Colmar - Lycée Schongauer Salle Polyvalente "réservée à l'établissement" de 10h30 à 12h et de 13h30 à 15h

Vendredi :

Muntzenheim Salle Marcel Meyer de 16h30 à 19h30

Wittersdorf Salle polyvalente de 16h30 à 19h30

Illtal Salle Communale de 16h à 19h30

Hombourg Salle des Fêtes de 16h30 à 19h30