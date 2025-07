Collectes mobiles de don du sang :

A l’approche des vacances scolaires, il est plus que jamais nécessaire de se mobiliser pour donner un peu de son sang. Les dons sont chaque année en baisse durant les mois de juillet et août mais malheureusement les besoins des malades, eux, ne diminuent pas.

Pour cette semaine , collectes possibles à :

Mardi :

Metzeral : Salle des Fêtes de 16h30 à 19h30

Lapoutroie Salle des Loisirs de 16h30 à 19h30

Walheim Salle polyvalente de 16h30 à 19h30

Mercredi :

Wittersdorf Salle polyvalente de 16h30 à 19h30

Altkirch La Halle au Blé de 15h30 à 19h30

Village-Neuf Le Riverhin de 16h30 à 19h30

Rustenhart : Salle des Fêtes de 16h30 à 19h30

Jeudi

Hésingue La comète de 16h à 19h30

Ostheim Salle des Fêtes de 16h30 à 19h30

Grussenheim Salle Polyvalente de 16h30 à 19h30

Vendredi :

Oltingue Salle Polyvalente de 16h à 19h30

Geiswasser Salle des Fêtes de 16h à 19h30

Pour être donneurs, il faut être majeur et en bonne santé. Venez avec une pièce d’identité. Comptez une heure pour un don, collation offerte comprise !

2eme édition de Wittel'Troc à Wittelsheim :

C’est la médiathèque de Wittelsheim qui organise cet événement. L’idée est de venir troquer gratuitement vos livres, CD, vinyles, DVD, jouets ou encore jeux de société. Les intéressés viennent déposer leurs objets dont ils n'ont plus l'utilité à la médiathèque. Ceux qui le souhaitent peuvent se servir gratuitement… qu'ils aient ou non quelque chose à offrir, cela n'a pas d'importance. Les objets doivent avoir un lien avec la culture et être dans un état correct. Il faut s’inscrire au préalable via la mairie de Wittelsheim.

📅 : Du 01er juillet jusqu'au 30 août

📍 : Médiathèque de Wittelsheim.

L’équipe de France féminine de W-waterpolo à Mulhouse

L’équipe de France féminine de waterpolo débarque en Alsace, à la piscine de l’Illberg, pour affronter deux nations majeures de la discipline : la Grande-Bretagne et la Nouvelle-Zélande. Deux soirées à ne pas manquer ! La première c’est ce soir 20h30 face à la grande Bretagne. Puis RDV demain 20h30 aussi pour un match opposant la France à la Nouvelle Zélande.

Ces matchs offrent une occasion rare pour le public alsacien de voir évoluer les Bleues à domicile. Une séance de dédicaces avec les joueuses de l’équipe de France féminine sera organisée à la fin des matchs

📅 : Mardi 01er juillet & mercredi 02 juillet 20h30

📍 : Piscine de l'Illberg à Mulhouse