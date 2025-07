4eme Entraînement des Mulhousiennes ce soir :

RDV ce soir à Decathlon Mulhouse Wittenheim pour une nouvelle séance d’entraînement. Un parcours de 5 km sera proposé aux coureuses. Comme d’hab, aucune inscription n’est nécessaire. Il faut juste venir avec sa motivation et sa bonne humeur. Il va faire chaud ce soir, pensez à vous habiller en conséquence et à prendre de l’eau avec vous.

📅 : Mercredi 02 juillet à partir de 18h30.

📍 : Décathlon Mulhouse Wittenheim

La séance est gratuite !

Braderie annuelle à Mulhouse :

La braderie annuelle de Mulhouse revient aujourd’hui et demain. Un événement organisé par l’association de commerçants « Les vitrines de Mulhouse ». Plus de 350 exposants seront présents.

Vous trouverez de tout : vêtements, chaussures, livres, bijoux, linge de maison ! La grande braderie d’été au centre-ville de Mulhouse, principalement dans la rue du Sauvage et dans les rues alentours.

www.vitrinesdemulhouse.com

📅 : Mercredi 02 & jeudi 03 juillet de 10 à 19h

📍 : Centre ville de Mulhouse

Un escape game dans la vallée de Munster :

Un escape game qui sensibilise aussi à la cause animale. Pour l’histoire : Hopie est un bouledogue français pour qui tout va bien jusqu’au jour où son quotidien est bouleversé par l’accueil d’autres animaux dans sa maison. Hopie va être bouleversé par le destin d’animaux et va tout faire pour que les humains se rendent compte de l’émotivité et la sensibilité de tous les animaux autour d’eux !

L’objectif de l’Escape Game est de retrouver et découvrir les 8 nouveaux compagnons de vie d’Hopie pour ouvrir un coffre à 4 chiffres.

📅 : Samedi 05 juillet à partir de 14h

📍 : Médiathèque de Munster

C’est gratuit mais c’est sur inscription via le site www.mediatheque-vallee-munster.fr

Jeu à partir de 6 ans accompagné d’un adulte