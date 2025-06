La Ville de Strasbourg acceuille “Zeus” :

Zeus c’est le cheval métallique qui a illuminé la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024 en galopant sur la Seine ! Ce spectaculaire cheval métallique fait escale à Strasbourg. Pour info, Zeus mesure 2,50 de haut, 70 cm de large et quelque 3,8 m de long. Cette installation est « en accès libre et gratuit, dans la limite des jauges de fréquentation ».

📅 : Jusqu'au 08 juin de 10h à 20h

📍 : Terrasse du palais Rohan à Strasbourg

Des nouveautés à Rulantica et Europa Park :

Europa Park a d'abord inauguré son nouvel espace à Thème : La «Silver Lake City». Le parc d'attractions dispose de sa propre ville western. Le site réaménagé d'une dizaine d'hectares est accessible à tous. En d'autres termes: vous n'aurez pas besoin de ticket. Il y a des espaces pour les caravanes, des cabanes de style western. Vous trouverez un terrain de minigolf, un grand lac de baignade et une aire de jeux d'aventure. Le week-end, de la musique live et des spectacles de lasso sont prévus.

Et puis à Rulantica c’est un nouveau bassin qui est ouvert. Le "Svommepol" est désormais le plus grand bassin extérieur de Rulantica. Il propose un paysage volcanique inspiré de l’Islande, mais avec pool-bar, geyser artificiel, grotte et banquettes à bulles…

Ouverture du centre nautique de St Louis :

Elle est la première du Sud Alsace à ouvrir ses portes. La piscine Pierre-de-Coubertin a officiellement lancé la saison estivale. Ouverture donc des bassins mais notez surtout que des animations aquatiques et terrestres seront proposées tout au long de l’été.

En juin, il sera possible de participer aux animations Aqualudiques, de 12 h à 13 h et de 18 h à 19 h, deux jours par semaine. Il y aura une structure gonflable aussi sur les eaux du grand bain. L’événement Sport en fête est également reconduit, le 22 juin.

📅 : Tous les jours de 10h à 19 h 30 et dès 7 h 30 les mardis et vendredis.

📍 : Saint-Louis

Évitez les files d’attente en réservant votre entrée en ligne : https://bit.ly/piscines-SLA

Info plus : Réouverture aussi de la piscine extérieure Carola à Ribeauvillé. Elle sera ouverte jusqu’au 31 août, tous les jours de 10h à 19h. Une bonne occasion de tester les plongeoirs de 1m, 3m et 5m.