Le retour des Jeudis du Parc :

Les Jeudis du Parc à Mulhouse reviennent pour une nouvelle édition. Chaque jeudi, le parc Salvator va se transformer pour accueillir concerts, spectacles, animations et bien d’autres. Pour aujourd’hui, début des festivités à partir de 18h avec de la musique, le jeu du Mölky et de quoi se restaurer. A 19h30, place à un concert rock puis projection en plein air du film « Thelma et Louise » de Ridley Scott.

📅 : Du 03 juillet au 07 août

📍 : Parc Salvator à Mulhouse

Le coup d’envoi des Eurockéennes de Belfort :

Les Eurockéennes de Belfort sont de retour pour une nouvelle édition qui s'annonce folle. Tout commence aujourd’hui avec Iron Maiden en tête d’affiche. Date complète depuis un petit moment.. Mais il y aura encore pleins de très très beaux artistes les jours suivants : DJ Snake, Damso, Justice, Clara Luciani, Kalash ou encore Offenbach sont notamment annoncés.

📅 : Jeudi 03, Vendredi 04, samedi 05 juillet

📍 : Site du Malsaucy à Belfort

Pour assister à l'une des journées du festival des Eurocks , rendez-vous sur les billetteries en ligne pour choper vos précieux sésames : site officiel des Eurocks ou points de vente habituels

Afterwork à Colmar :

RDV au Manala Pils cette semaine pour profiter de cet afterwork. Emeline , Fabrizio et toute l’équipe vous attendent nombreux pour passer une soirée entre amis/collègues dans ce bar aux airs de chalet autrichien.

Au programme : amuse bouches, bar extérieur, tarte flambée, cocktails au tarif afterwork et puis concert avec Nico. Nico en concert live avec ses reprises pop/rock acoustique.

📅 : Jeudi 03 juillet 19h

📍 : Mannala Pils - Colmar