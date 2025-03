Le salon Expo Habitat est de retour à Waldighoffen

Cet événement phare du Sundgau met en relation près de 250 exposants spécialisés dans le bâtiment avec des visiteurs qui ont des projets de construction, de rénovation, d’aménagement ou plus simplement toutes les personnes curieuses de découvrir les dernières tendances. Les artisans et entreprises présents sont soigneusement sélectionnés par le Groupement des Bâtisseurs du Sundgau (GBS), garantissant qualité, professionnalisme et respect des normes.

Chaque année, Expo Habitat à Waldighoffen attire près de 30 000 visiteurs.

📅 : Lundi 03 Mars jusqu’à 19h

📍 : Salle polyvalente Waldighoffen

Soirée fondue et raquette nocturne au Lac Blanc :

C’est demain soir que vous allez pouvoir partir en balade, en raquette s’il y a assez de neige mais en cas d’enneigement insuffisant, la sortie raquettes sera transformée en randonnée pédestre. Vous atteindrez une cabane nichée en pleine montagne, où une ambiance chaleureuse et une fondue préparée avec les fromages de nos montagnes vous attendent.

Un bon plan très sympa, une expérience insolite mais il faut réserver !

A partir de 8 ans, à partir de 2 personnes et jusqu’à 10 personnes maximum, réservation obligatoire 24h à l’avance. Balade de 5km environ, 150m de dénivelé.

Matériel (raquettes et bâtons) mis à disposition gracieusement par le guide.

Prévoir des vêtements chauds et imperméables et une paire de chaussures adaptée, une gourde avec de l'eau.

📅 : Mardi 04 Mars 18h à 23h

📍 : Station du Lac Blanc à Orbey

Réservation : www.lac-blanc.com

Collectes mobiles de don du sang :

Les périodes hivernales sont souvent compliquées pour le don de sang. Épidémies saisonnières, l’envie de rester chez soi bien au chaud... Les donneurs sont moins présents et pourtant il est primordial de se mobiliser toute l'année car les besoins des malades sont quotidiens. D’autant que ça ne prend pas énormément de temps : De l’accueil à la pause gourmande, prévoyez entre 45 min et 1h. 1h pour sauver 3 vies ! Ça vaut le coup…

Lundi :

Sundhoffen : Centre Socio Culturel de 16h30 à 19h30

Issenheim : Salle des fêtes de 16h à 19h30

Mardi :

Hagenbach Salle Communale La Tuilerie de 16h30 à 19h30

Colmar salle des catherinettes 14 à 19h collation gourmande offerte par la table ronde

Kingersheim : Salle Polyvalente Le Hangar de 15h30 à 19h30

Mercredi :

Rosenau : L'Escale de 16h30 à 19h30

Bantzenheim : Salle des fêtes de 16h30 à 19h30

Lutterbach salle de la brasserie 15h30 19h30

Hirtzfelden : Salle Polyvalente de 16h30 à 19h30

Jeudi :

Saint Louis : Lycée Mermoz "Collecte réservée à l'Etablissement" de 10h à 12h30 et de 14h à 15h30

Hochstatt : Salle M. Elisabeth Schyrr de 16h30 à 19h30

Ste Marie aux Mines : Val Expo de 16h à 19h30

Soultzbach les Bains : Maison des Associations de 16h30 à 19h30

Vendredi :

Moosch : Salle de l'Espérance de 16h à 19h30

Ballersdorf : Salle des Fêtes "La Vaillante" de 16h30 à 19h30

Mais surtout RDV à Eguisheim pour le Festival des Gouttes d’Or ! Initiative très originale qui alliera Don de Sang et diffusion de courts-métrages créés expressément pour l’occasion par les élèves de l’option cinéma du lycée Kirschleger de Munster. C’est ouvert à tout le monde mais vous pourrez en profiter pour donner un peu de votre sang.

A savoir qu’il faudra voter pour votre court métrage préféré pour décerner le trophée de la Goutte d’Or.