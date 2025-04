Le retour de l'évènement "Colmar fête le printemps" :

Colmar fête le printemps revient pour une nouvelle édition dès aujourd’hui et jusqu’au 27 avril. Les visiteurs retrouveront les marchés de Pâques et de Printemps. Les chalets de Noel seront de sortie et accueilleront 70 exposants, tous choisis pour leur authenticité. Il y aura aussi des expo-ventes de créateurs et diverses animations (concerts, visites guidées, marché aux fleurs, chasse aux œufs...) pour toute la famille !

Colmar fête le printemps, c'est un peu partout dans le centre ville avec la belle ambiance bucolique.

📅 : Jusqu'au 27 avril de 10 à 19h

📍 : Colmar

www.printemps-colmar.com/fr/







Anim’oh à Mulhouse :

Un événement pour les amateurs d'animaux en tous genres ! La première édition d'Anim'Oh, la grande fête des animaux, se tiendra à Mulhousedemain et dimanche. Un week-end entier dédié à nos compagnons à quatre pattes, à plumes ou à écailles avec des animations pour toute la famille. L'occasion de découvrir plusieurs associations animales réunies pour deux jours festifs et enrichissants autour de la cause animale.

Il y aura même un défilé avec des animaux à adopter.. Attention si on adopte un animal , c’est pour en prendre soin dans la durée.

📅 : Samedi 05 et dimanche 06 avril de 10 à 18h

📍 : Parc Expo de Mulhouse

Plus d’infos sur www.animoh.fr

Ouverture du parc du Petit Prince :

Le Parc du Petit Prince, parc d'attractions en Alsace situé à Ungersheim, ouvre ses portes à l’occasion de ses vacances scolaires et propose une grande chasse aux œufs. Cet événement printanier, spécialement conçu pour les enfants de 2 à 12 ans, propose une expérience ludique et festive au cœur de l’univers inspiré de l'œuvre d'Antoine de Saint-Exupéry. Vous pourrez aussi profiter des attractions et spectacles du parc.

Le parc du Petit Prince vous attend toutes ces vacances.

Infos et billetterie sur www.parcdupetitprince.com