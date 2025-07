Deuxième week end de la Humpafascht :

Amateurs de bière, de convivialité et de traditions alsaciennes, n’oubliez pas le deuxième et dernier week-end de la "Humpafascht" de Berrwiller. Ce soir, place à une soirée années 90 et 2000, avec une ambiance rétro et festive. On ira encore un peu plus loin dans le temps demain soir puisque ce sera ambiance années 80. Et puis dimanche place au Grempelturnier : plus de 50 équipes s'affronteront dans un tournoi de football amical et humoristique au stade du Vieil-Armand. Une journée placée sous le signe du sport et de la convivialité.

📅 : Vendredi 04, samedi 05 et dimanche 06 juillet

📍 : Berrwiller

Plus d’infos sur www.humpafascht.com

Coupe du monde de vitesse de Highline ce week end à Ribeauvillé

La Highline est un sport en plein essor, qui demande un physique de fou et surtout un mental de dingue ! En fait la Highline c'est marcher dans le vide sur une corde tendue à plusieurs dizaines ou centaines de mètres de haut, sécurisé par un baudrier. C’est spectaculaire !

La coupe du monde aura lieu demain avec les quarts de finale, demis finale puis les finales Hommes / femmes à chaque fois. Début de la compétition à 9h. Et pour le public, il y aura tout un village d’animations ouvert avec animation, restauration et musique. Dimanche, ce village des animations sera toujours en place. Vous pourrez même vous initier à la Highline.

📅 : Samedi 05 et dimanche 06 juillet

📍 : Val d'Argent Expo de Sainte-Marie-aux-Mines

RDV à Ribeauvillé samedi et dimanche

Nuit du bac à Altkirch :

Vous avez passé le bac ou un autre examen, il est temps de fêter les résultats et les vacances. Pour cela, RDV à “ La Nuit du Bac” ce soir au Phare à Altkirch. Grosse soirée avec les meilleurs DJ. Pour les étudiants, c’est gratuit à condition de présenter sa convocation aux examens 2025.

📅 :Vendredi 04 juillet

📍 : Le Phare à Altkirch