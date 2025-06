Collectes mobiles de don du sang :

Le don du sang est un acte citoyen, solidaire et libre qui permet de répondre à des besoins quotidiens de manière bénévole. Plus vous serez nombreux et réguliers à donner, plus les soignants pourront aider chaque jour les patients qui en ont besoin et sauver des vies.

Pour être donneur, il faut être majeur et en bonne santé.

Mercredi :

Kembs : Salle polyvalente de 16h à 19h30

Wittenheim : Foyer Ste Barbe de 16h à 19H30

Illfurth : Maison des oeuvres 15h30 à 19h30

Jeudi :

Petit Landau : Salle polyvalente 16h30 à 19h30

Soppe le Bas : Salle communale 16h30 à 19h30

Fréland : Salle des Fêtes 16h30 à 19h30

Vendredi

Herrlisheim près Colmar : Gymnase 16h30 à 19h30

Zillisheim : Salle polyvalente 16h30 à 17h30

Un Spectacle son et lumière à Mulhouse :

Le spectacle son et lumière Le Souffle de l'Ill s'annonce comme un événement immanquable à Mulhouse. C’est une création artistique unique en Europe à découvrir dès aujourd’hui à la Piscine Pierre et Marie Curie. Une expérience sensorielle où les jeux de lumière et les compositions sonores mettront en valeur le patrimoine industriel et culturel de Mulhouse. Toute l'architecture du lieu sera habillée de projections, de trompe-l'œil et d'illusions d'optique. Les spectateurs seront installés confortablement sur un îlot dressé au sein même de l'ancien bassin, ou en hauteur sur les balcons du monument.

Le spectacle Le Souffle de l'Ill à Mulhouse sera joué à raison de 2 à 4 séances quotidiennes selon les dates, pour un total de 79 représentations d'une durée de 1h10 chacune.

📅 : Jusqu'au 29 juin

📍 Lieu : Bains municipaux Pierre & Marie Curie, 7 rue Pierre et Marie Curie, 68100 Mulhouse

👨‍👩‍👧‍👦 À noter : Spectacle conseillé à partir de 6 ans

Réservations en ligne pour le Souffle de l'Ill : www.lesouffledelill.fr

Nouvelle opération du “Stade vers l‘emploi” :

L'opération "Du stade vers l'emploi-Allez hop zum job" se tient demain de 10h00 à 16h00 au centre sportif régional à Mulhouse. Dès leur arrivée, recruteurs et candidats sont répartis en équipes mixtes pour participer à des activités sportives, dans un cadre totalement anonyme. Cette méthode permet à chacun de mettre en avant ses compétences humaines et relationnelles.

C’est la promesse de base de cet événement mais demain, place à la version franco-allemande du Stade vers l'emploi. Il y aura 24 entreprises participantes, pour moitié allemandes et pour moitié françaises et 150 candidats allemands et français.

On vous rappelle que c’est France Travail qui organise ces événements du Stade vers l’emploi”. Si vous êtes à la recherche du travail et que cela vous intéresse, renseignez vous auprès de votre agence France Travail.

📅 : Jeudi 05 juin de 10h à 16h

📍 : Centre sportif régional à Mulhouse