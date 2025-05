Festival des savoirs partagés à Rixheim

Ce rendez-vous gratuit et ouvert à tous invite les habitants à partager leurs expériences, transmettre leurs compétences, découvrir les talents des autres et s’ouvrir à la diversité des savoirs. Dès aujourd’hui et jusqu’à mercredi soir, il y aura des jeux, des ateliers, des moments de partage, de repas aussi. Un beau moment de convivialité à vivre donc à la Passerelle de Rixheim.

📅 : Mardi 06 mai de 14h à 16h30 et mercredi 07 mai de 9h à 18h !

📍 : Passerelle de Rixheim

C'estratuit !

Chasse au trésor à Colmar :

Une chasse au trésor nommé “Colmar au moyen âge” ! Ce jeu permettra aux participants de parcourir la ville de manière originale, à travers un jeu de piste ponctué d’énigmes historiques. Le départ sera donné à 14h place Rapp et l’animation se conclura vers 16h30 au musée Unterlinden par l’évaluation des résultats suivie d’une remise des prix et d’un pot de l’amitié.

Les fonds récoltés seront entièrement reversés à l'Institut Saint-Joseph – Adèle de Glaubitz de Colmar, qui accompagne des personnes déficientes intellectuelles et autistes.

📅 : Samedi 10 mai à partir de 14h

📍 : Place Rapp à Colmar

Pour participer il faut s’inscrire et vous pouvez le faire dès maintenant et en ligne sur https://chasse-aux-tresors.colmar.live.

Gad Elmaleh ce soir sur la scène du zénith de Strasbourg :

Il est l'un des humoristes les plus célèbres et appréciés de la scène francophone : Gad Elmaleh est actuellement en pleine tournée avec son dernier spectacle nommé “lui-même” ! Un nouveau spectacle dans lequel il raconte à nv racontant des histoires du quotidien, des moments de vie avec bcp d'humour et de talent. Avec émotion parfois aussi…

Le spectacle “Lui-même” de Gad Elmaleh est à découvrir ce soir

📅 : Mardi 06 mai à 20h

📍 : Zenith de Strasbourg.