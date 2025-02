Retour de Locagonfle pour ces vacances à Colmar :

Si vous avez envie de faire plaisir à vos enfants pendant les vacances d'hiver, direction le Parc des Expositions de Colmar. Loca’Gonfle est un immense parc de jeux gonflables de plus de 6000 m² ! Au programme : des châteaux bondissants, des toboggans vertigineux, un carrousel enchanteur, des trampolines pour des sauts jusqu'au ciel, et même des jeux en bois pour varier les plaisirs ! Il y aura un espace dédié aux plus petits.

Et puis soirée adulte en vue pour le 15 février. Loca’Gonfle sera réservé aux adultes de 19h30 à 23h30 pour une soirée complètement déjantée. Une buvette et un espace restauration seront à votre disposition pour reprendre des forces entre deux sessions de glissades.

📅 : Samedi 08 février au dimanche 23 février de 10h à 18h

📍 : Parc expo de Colmar

Entrée pour les moins d'1m55 ( sauf adultes accompagnants de 18 ans et plus)

Infos et billeterie sur www.locagonfle.com

Match TOP 12 à Kingersheim :

Le Club organise son match de TOP 12 demain à la salle de gymnastique de Kingersheim. Le TOP 12, c'est le plus grand championnat de gym en France, Nos gymnastes de Kingersheim seront face à ceux de Vallauris. Venez soutenir les meilleurs gymnastes alsaciens dans ce match de haut-niveau.

Et vous savez ce qu'on dit : après l’effort, le réconfort… Après la compétition, la fête ! Une TOP 12 Party sera organisée dans la foulée, histoire de faire la fête tous ensemble et, on l’espère, fêter la victoire de Kingersheim.

📅 : Samedi 08 février 15h45

📍 : Salle gymnastique de Kingersheim

Soirée génération 2000

Retour de la soirée Génération 2000 au Phare à Altkirch, avec tous les hits des années 2000 mixés par DJ MAST.

Un spectacle d’hypnose à Ensisheim :

Un spectacle d'hypnose mentalisme sera organisé demain, samedi 8 février, au Foyer St Martin à Ensisheim. Spectacle avec Narcoss Hypnotiseur. Préparez-vous à plonger dans une soirée où vos certitudes seront mises à l'épreuve. Dans ce spectacle unique, vous ne saurez plus à quel moment l'hypnose a commencé.

📅 : samedi 08 février. Ouverture des portes 20H. Spectacle à 21H

📍 : Foyer St Martin Ensisheim

Buvette sur place



COMPLET