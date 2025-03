Collectes mobiles de don du sang :

Vous aurez encore de nombreuses occasions en cette fin de semaine de vous mobiliser pour donner un peu de votre sang. Pour être donneur, il faut être majeur et en bonne santé. Venir avec une carte d’identité et prévoir environ une heure de son temps.

Rappelons que pour tous les donneurs, une collation est offerte à la fin.

Mercredi :

Heidwiller : Salle Polyvalente de 15h30 à 19h30

Battenheim : Salle Festive et Culturelle de 16h30 à 19h30

Saint-Amarin : Complexe Culturel Le Cap de 16h à 19h30

Jeudi :

Huningue : Salle des Sports de 16h30 à 19h30

Ribeauvilllé : Salle du Théâtre de 16h à 19h30

Schweighouse Thann : Salle des Fêtes de 16h à 19h30

Colmar : LIEBHERR COMPONENTS - First Floor 1 et 2 - Collecte Réservée de 09h à 12h et de 13h30 à 15h

Vendredi :

Oltingue : Salle Polyvalente de 16h à 19h30

Pfetterhouse : Salle des fêtes de 16h30 à 19h30

Saint-Louis : Foyer St Louis de 15h30 à 19h30

Un spectacle ukrainien ce soir à l’Ed&n de Sausheim :

Deux écoles de danse et de chant, soit 30 jeunes artistes en tout, sont de passage dans le Haut-Rhin pour présenter ce magnifique spectacle de 2H. Avec du folklore, des danses et des chants de leur pays d'origine, ce spectacle unique met en lumière la résilience du peuple ukrainien face à l'adversité et a pour objectif d’adresser un message d’espoir. Cette tournée sert aussi et surtout, comme tous les ans depuis 31 ans, à soutenir des familles et des écoles en Ukraine.

Plusieurs dates prévues :

📅 : Mercredi 12 mars - 20H

📍 : Ed&n de Sausheim

📅 : Jeudi 13 mars - 20H

📍 : Salle polyvalente Pulversheim

C’est gratuit et vous pourrez faire le don que vous souhaitez sur place.

Défilé de lingerie demain à Wittenheim :

Le Sky Roller en collaboration avec Lingerie SIPP vous organise un évènement exclusif , chic et glamour dans un lieu atypique : un défilé de lingerie ! C’est la collection printemps été 20256 que vous pourrez découvrir au sky roller de Wittenheim.

En parallèle, vous pourrez profiter d’un beau programme d’animations : Expo et démonstration de voitures avant-gardistes et futuristes de la marque Tesla, dégustation de grands crus avec la Cave Tresch mais aussi spectacle de pôle dance, un apéritif dinatoire et d'autres surprise ...

📅 : Jeudi 13 mars de 19h

📍 : Sky Roller à Wittenheim

Réservé aux adultes

Réservation obligatoire :https://my.weezevent.com/le-sky-event