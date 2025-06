L’Aventure du Rail à la Cité du Train de Mulhouse

La Cité du Train de Mulhouse fête ses 20 ans de renouveau avec un événement exceptionnel : L’Aventure du Rail. Ce spectacle immersif à Mulhouse, imaginé spécialement pour l’occasion. L’aventure du rail va vous plonger dans deux siècles d’histoire ferroviaire grâce à une mise en scène grandiose mêlant narration, décors monumentaux et projections lumineuses.

Trois soirées à ne pas manquer en juin pour vivre une expérience sensorielle en plein cœur du plus grand musée ferroviaire d’Europe.

2 représentations par jour :

📆 Dates : vendredi 13, samedi 14 et dimanche 15 juin 2025

⏰ Horaires : 18h ou 21h15

Durée : 1h30 - sans entracte

🎟️ Tarif : 30€/ adulte et 25€/ enfant de 4 à 17 ans (gratuit pour les - 4 ans sur les genoux des parents)

La place tournoi Basket ball :

Le CLT (collectif d’artistes/ DJ) et le LAP BASKETBALL, présentent “La Place Tournoi Basketball”. C’est tournoi de basket 3 contre 3 organisé ce week end place de la Réunion à Mulhouse.

Au programme :

Tournoi jeunes, moins de 16 ans demain

Tournoi adultes

Mais aussi DJ Sets par le CLT, food/ boisson sur place et goodies à gagner.

📅 : Samedi 14 juin

📍 : Place de la Réunion à Mulhouse.

Nuit du Handicap à Buhl et Munster

Le même jour au même moment dans 40 villes françaises un grand évènement inclusif aura lieu demain : La nuit du handicap. Une nuit de fête, d’animation pour révéler au public les talents et la richesse des personnes en situation de handicap. Une nuit pour briser les clichés et créer la rencontre.

Dans le Haut Rhin, la nuit du handicap sera organisée demain à Buhl, place du marché de 19h à 22h30 et à Munster au parc Hartmann de 17 à 22h. Il y aura des tours de magie, de la danse, des balades en Rosalie, du gaming adapté, une chorale etc etc … Et surtout un final lumineux annoncé à Buhl !

📅 : Samedi 14 juin

📍 : Parc Hartmann à Munster ou Place du marché à Buhl

Info plus : Nocturne des commerçants à Colmar :

Ouverture exceptionnelle ce soir de 18h à 23 des commerçants de toute la grand’rue et la place des 6 montagnes. Évènement festif avec des concerts, défilés de mode mais aussi de la restauration.