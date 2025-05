Mélodie Fontaine à découvrir ce soir à l'entrepôt de Mulhouse :

Cette semaine, l'entrepôt de Mulhouse nous gâte doublement en proposant non pas un mais 2 spectacles. Le premier c’est donc le seul en scène de Mélodie Fontaine; Ce spectacle est le 2eme de l’humoriste française : “Nickel” !

Et partout où elle passe, Mélodie Fontaine cartonne. Nickel est un show dans lequel l’humoriste a décidé de tout vous raconter : son passé dans le Nord, les prédictions de son voyant, ses vies antérieures, ses tentatives, ses échecs….Un seul-en-scène assurément moderne, fulgurant et surtout très très drôle !

📅 : Mardi 13 mai et mercredi 14 mai de 8h à 14h

📍 : Entrepôt de Mulhouse

Info et résa sur www.lentrepot.org.

Une avant première au Palace à Altkirch :

C’est le film Destination finale Bloodlines qui sera projeté ce soir en avant première au ciné d’Altkirch. C’est le 6eme volet de la franchise Destination Finale !

Rapidement l’histoire est celle de Stefanie, étudiante hantée par un cauchemar terrifiant qui revient sans cesse. Elle va rentrer chez elle pour tenter d’enrayer ce cycle infernal et de sauver ses proches du sort funeste qui les attend… Un film interdit aux moins de 12 ans.

Destination Finale Bloodlines sortira demain dans tous les cinés du Haut-Rhin mais ce soir vous pourrez le découvrir un peu avant tout le monde.

📅 : Mardi 13 mai 20h30

📍 : Palace à Altkirch

Collecte mobile de don du sang :

Cette semaine encore, les équipes de l’EFS vont se mobiliser largement et un peu partout dans le Haut-Rhin afin de permettre à toute personne majeure et en bonne santé de pouvoir faire don d’un peu de sang. Un don crucial pour aider les soignants à sauver des vies et soigner des malades.



Mardi :

Sainte Marie aux Mines : Val Expo de 16h à 19h30

Wintzenheim : Lycée Horticole de 10h à 12h et de 13h30 à 16h30

Soultz Halle aux blés de 16h à 19h30

Mercredi :

Lutterbach salle de la Brasserie de 15h30 à 19h30

Volgelsheim salle des fêtes de 16h30 à 19h30

Jeudi :

Ribeauvillé salle du Théâtre de 16h à 19h30

Ottmarsheim salle des fêtes de 16h30 à 19h30

Kappelen salle polyvalente de 16h30 à 19h30

Cernay Corteva salle Magnolia collecte réservée de 13h à 16h

Vendredi :

Ranspach salle des fêtes de 16h à 19h30

Houssen centre commercial Shop’in entrée 2 de 14h à 18h

Bischwihr salle des fêtes de 16h30 à 19h30

Eguisheim centre culturel le Marronnier de 16h30 à 19h30