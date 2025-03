Clara Luciani en concert à strasbourg

Après les succès de ses albums Sainte-Victoire et Cœur, Clara Luciani a fait son retour l’an dernier avec un 3eme album Mon sang. Un album marqué par la naissance de son premier enfant : plus rock, plus varié, plus intime. Et à présent, c’est en tournée qu’elle présente cet album au public.

Cette tournée passe par Strasbourg ce soir.

📅 : Jeudi 13 mars de 20H

📍 : Zénith de Strasbourg

Billetterie : https://www.zenith-strasbourg.fr/evenement/clara-luciani/

Double RDV d’humour cette fin de semaine à l'Entrepôt de Mulhouse:

Ce soir, vous pourrez découvrir Camille Giry. En parallèle de son duo Camille & Justine, qui cartonne sur les réseaux sociaux, Camille se lance en solo, dans un one woman show qui compte bien vous donner envie de dégommer le patriarcat, entre deux éclats de rire.

📅 : Jeudi 13 mars 20H30

📍 : Entrepôt de Mulhouse

Les enfants ne sont autorisés qu’à partir de 12 ans.







Demain et samedi, place à Zidani avec la rentrée d’Arlette. Une one woman show complètement dingue qui va nous embarquer dans le monde de l’éducation.

Arlette Davidson reprend la direction d’un collège; Elle est hyper enthousiaste mais très vite les problèmes arrivent : pénurie de profs, absentéisme de profs, vétusté du bâtiment …

L’année scolaire s’annonce fatiguante pour elle mais ça s'annonce très drôle pour nous.

📅 : Vendredi 14 mars et samedi 15 mars 20H30

📍 : Entrepôt de Mulhouse

Bon plan pour les étudiants :

Le Clous de Mulhouse organise sa soirée Carnaval. Au programme, DJ SET - Concours de déguisement avec à gagner des entrées pour Europa Park, des places de concerts et des chèques cadeaux Petite restauration sur place.

📅 : Jeudi 13 mars de 20H à Minuit

📍 : Noumatrouff de Mulhouse

Gratuit pour les étudiant sur présentation d’un justificatif.

Inscriptions obligatoires sur le site du Crous de Strasbourg rubrique sortir bouger créer.

Afterwork à Colmar :

RDV au Cerf Noir - Nova Club pour une ambiance apéro Chill avec DJ Cram aux platines et tarifs afterwork

Coup d'envoi de cet afterwork à 19H