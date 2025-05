Funny Game à Colmar :

Funny Game c’est un spectacle, suivi d’un atelier, destiné aux plus petits. La scène de la Comédie de Colmar va se transformer en chambre d’enfant, où des jouets surdimensionnés vont s’animer. C’est un mélange de théâtre et d’art circassien avec le but d’amuser les plus jeunes sans le moindre mot. C’est une série de mimes et d’acrobatie.

Chaque représentation est suivie d’un atelier de fabrication d’une poupée.

📅 : Mercredi 14 mai 15h - Samedi 17 mai 15h puis 17h

📍 : Comédie de Colmar

Tarifs : 3,50 euros par enfant

Le Cirque du Soleil est de retour à Strasbourg :

Le célèbre spectacle Corteo se jouera pour la première fois à Strasbourg dès ce soir. Corteo est un spectacle qui a déjà éblouit près de 10 millions de spectateurs dans 22 pays.

Alliant prouesses acrobatiques, comédie et jeu d’acteurs, Corteo plonge le spectateur dans un univers théâtral spectaculaire et poétique en même temps.

📅 : Mercredi 14 mai 20h

Jeudi 15 mai 20h

Vendredi 16 mai 20h

Samedi 17 mai 16h puis 20h

Dimanche 18 mai 13h puis17h

📍 : Zenith Strasbourg

Bon plan pour les étudiants demain :

La Guinguette du Clous de Mulhouse est de retour, ce jeudi 15 mai dès 16H devant la Faculté des Sciences et Techniques. Au programme : Musique, des jeux, un cinéma plein air aussi avec le film Grease. Pensez à ramener des coussins et des couvertures. Le pop corn sera offert ainsi qu’une boisson et une tarte flambée. Un programme très cool encore une fois pour les étudiants ! Pour ceux qui se seront inscrits avant. Vous pouvez encore le faire sur crous-strasbourg.fr, rubrique sortir bouger creer.

📅 : Jeudi 15 mai dès 16h

📍 : Palace à Altkirch

Info plus : le camion M ta santé investit le quartier des côteaux. L’occas d’aller à la rencontre de professionnels de santé en mesure de faire du dépistage des cancers féminin.

Le Camion M ta santé se trouve devant l’école Plein Ciel à Mulhouse aujourd’hui de 13h à 19h, demain de 10h à 18h et vendredi de 9h à 17h