Pleins d'activités proposées au château du Hohlandsbourg

Le Château du Hohlandsbourg propose de nombreuses animations pour la fin de ses vacances scolaires. Au programme : des ateliers interactifs et activités pédagogiques, pour apprendre en s’amusant. Il faudra explorer les secrets des artisans et expérimenté leurs savoir-faire ancestraux dans une ambiance conviviale et festive. Le château du Hohlandsbourg est un château vieux de plus de 8 siècles. Il offre une expérience unique à ses visiteurs/

📅 : Ouverture tous les jours de 10 à 18h

📍 : Château du Hohlandsbourg

Marché de Pâques à Guebwiller

Le marché de Pâques de Guebwiller revient sur la place de l'Hôtel de Ville. Cette année encore, ce rendez-vous incontournable du printemps alsacien promet de transformer le cœur de la ville en un véritable petit village pascal. Artisans et producteurs locaux vous attendent pour partager leurs passions et leurs créations. Entre traditions et animations festives, préparez-vous à vivre des moments gourmands et créatifs en famille !

📅 : Jusqu'au 21 avril

📍 : Guebwiller

“Les comédies musicales, la tournée officielle” débarque à Sausheim demain :

"LES COMÉDIES MUSICALES, la tournée officielle" revient pour une nouvelle série de dates événement en 2025 ! Cette aventure réunit sur scène les plus grandes stars des comédies musicales pour vous interpréter en solo, en duo, en trio ou en collégiale les plus grands succès des comédies musicales françaises et internationales.

Un concert 100 % live avec plus de 50 titres et 2H de spectacles.

Avec : Cécilia CARA, Damien SARGUE, Ginie LINE, Merwan RIM, Priscilla BETTI,

📅 : Jeudi 17 avril 20H

📍 : Eden de Sausheim