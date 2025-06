Retour du Festival Remp’arts à Neuf Brisach :

Le Festival Remp'Art est dc de retour. Jusqu’ au 20 septembre, vous pourrez vous balader au cœur des fortifications Vauban classées au patrimoine mondial UNESCO et découvrir une galerie d’art contemporain. Ce festival est une exposition à ciel ouvert avec des photographies sur le thème de l'éco responsabilité mais aussi des animations, concerts et spectacles.

📅 : Jusqu'au 20 juin

📍 : Au coeur des fortifications Vauban à Neuf-Brisach.

Événement gratuit

Le Livodrome fait escale à Mulhouse demain :

Le Livrodrome est un évènement unique en France ! C’est un village éphémère et ludique entièrement dédié à la lecture et à l’écriture pour les adolescents. Sur l’affiche de l’évènement, on peut lire que c’est un parc d’attraction littéraire… Cette 6e édition propose une journée rythmée par des activités originales et interactives, avec pour objectif de donner le goût des mots, des livres et de la créativité.

Livodrome entame son tour de France avec une première étape à Mulhouse.

📅 : Mardi 17 juin

De 9h à 16h : réservé aux scolaires (collègiens et lycéens)

De 16h à 18h : tout public, 10-18 ans

📍 : Parc Salvatore à Mulhouse.

Entrée libre et gratuite

Le Livrodrome passera comme ça par plusieurs villes de France jusqu’à l’étape finale à Marseille le 11 juillet.

Collecte mobile de don du sang

Vous aurez, cette semaine encore,la possibilité de prendre quelques minutes pour sauver 3 vies. Les équipes de l’EFS vont se mobiliser un peu partout dans le département pour permettre au plus grand nombre de donner un peu de son sang

A condition d’être majeur et en bonne santé notamment !

Lundi :

Richwiller le Carré d’As 16h - 19h30

Mulhouse Gymnase du Nordfeld 8h - 12h puis 13h30 - 15h

Mardi :

Kunheim La Roselière 15h 19h30

Rixheim salle le Trêfle 15h30 19h30

Mercredi :

Riedisheim l’Aronde à 15h30 - 19h30

Liepvre salle polyvalente 16h30 -19h30

Pfastatt Maison des Associations 16h30 - 19h30

Jeudi :

Reinigue Salle Multi Activité 16h30 - 19h30

Schweighouse Thann salle des fêtes 16h - 19h30

Soultzbach les bains Maison des associations 16h30- 19h30

Vendredi

Munchhouse salle polyvalente 16h30 -19h30

Oderen salle socio educative 16h - 19h30