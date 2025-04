Concert de Soolking à Strasbourg :

C’est un concert qui était initialement prévu le 20 octobre, il aura finalement lieu ce vendredi. Soolking sera sur la scène du zénith de Strasbourg avec son Africa Jungle Tour. Avec son dernier album et sa tournée en cours, Soolking propose une véritable expérience sensorielle et émotionnelle, un pont entre les cultures, les genres et les générations.

📅 : Vendredi 18 avril de 10 à 19h

📍 : Zénith de Strasbourg c’est demain soir 20h

Le spectacle de Donovan le magicien à découvrir ce week end :

Donovan, le magicien alsacien, est de retour chez nous avec son spectacle MAGIE ENTRE POTES. Venez découvrir ce spectacle entre magie, humour, stand up et concert aussi. Avec aussi la possibilité pour tous de participer. Pendant tout le show, il y a des gens qui montent sur scène, c’est hyper participatif.

Un show de dingue avec des tours spectaculaires.

📅 : Samedi 19 avril 20H

📍 : Espace Grün de Cernay.

Ryad Baxx à découvrir à l'Entrepôt de Mulhouse :

Ryad Baxx vous le connaissez si vous êtes fans de “Scène de ménage” sur M6. Lui c’est Jalil, le pompier en couple avec une restauratrice. Mais avant cela il était surveillant pénitentiaire durant 13 ans. Un parcours pour le moins atypique. Et c’est ce parcours incroyable, drôle et émouvant que Ryad Baxx va nous raconter sur scène, avec humour évidemment.

Ryad Baxx sort de l’ombre c’est le nom de ce spectacle !

📅 : Jeudi 17 avril, vendredi 18 avril et samedi 19 avril à 20h30

📍 : Entrepôt de Mulhouse

Afterwork ce soir à Colmar : RDV à l’Indus Beer&Cie. Le DJ Alex Da Kosta sera aux platines, avec grignotage, petite restauration et tarifs afterwork ! Début de cet afterwork à 19H