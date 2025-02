Collectes mobiles de don du sang :

Cette semaine encore , vous pourrez participer à l’une des nombreuses collectes de don du sang. Collectes organisées par les professionnels de l’EFS.

Attention pour participer à cet acte citoyen : il faut être majeur et en bonne santé. Venez aussi avec une pièce d’identité.

Lundi :

Niederhergheim : salle communale 16h 19h30

Tagolsheim : salle communale 16h30 19h30

Riquewihr : salle des fêtes de l’Hôtel de ville 16h30 19h30

Mardi :

Wettolsheim La Vigneraie 16h30 19h30

Houssen Mairie 16h30 19h30

Mercredi :

Pulversheim salle polyvalente 16h 19h30

Ensisheim la Régence 16h30 19h30

Mulhouse centre An Nour 14h à 19h

Jeudi :

Wihr au Val salle polyvalente 15h30 19h30

Mulhouse Le Lerchenberg 16h 19h30

Vendredi

Helfrantzkirch salle polyvalente 16h30 19h30

Ingersheim salle polyvalente 16h 19h30

Andolsheim salle des fêtes 16h30 19h30

Locagonfle toujours en place à Colmar :

Avec le temps assez maussade de ces vacances scolaires, les activités d'intérieur ont beaucoup de succès et notamment, le parc Locagonfle. Installé dans deux halls du Parc Expo de Colmar, il accueille chaque jour entre 500 et 600 enfants. Sur place, il y a le choix avec une quarantaine de structures à essayer en chaussettes. On saute, on chute, on rigole... Et on va pouvoir en profiter encore toute cette semaine

📅 : Chaque jour jusqu'au dimanche 23 février de 10h à 18h

📍 : Parc expo de Colmar

Autre bon plan pour les enfants : Mulhouse en Kapla

Les enfants à partir de 7 ans, et les parents s’ils le souhaitent, sont invités à effectuer dans un premier temps une courte déambulation dans les rues du centre-ville pour partir à la découverte de certains bâtiments emblématiques ayant fait l’histoire de la ville. Et ensuite, il vous pourrez vous amuser à les reproduire en Kapla. Une manifestation à la fois ludique et amusante.

📅 : Mardi 18 février à 14h

📍 : Maison du patrimoine de Mulhouse

C’est gratuit et sur réservation. Inscription au 03 69 77 76 61