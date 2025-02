Stage de Street Oriental ce soir à Illzach :

La "Street Oriental" c’est de la danse ultra moderne et orientale en même temps. Un style tout particulier que vous allez pouvoir découvrir ou perfectionner ce soir grâce à l'école Marc Fabrici. Que vous soyez débutants ou pas, vous pouvez tenter. Ce stage aura lieu ce soir de 19h30 à 21h

Il y a un dress code, il faut venir en noir.

A savoir que d'autres stages sont prévus encore ces vacances : un stage “Lady Style” sera par exemple organisé demain.

📅 : Mardi 18 février de 19h30 à 21h

📍 : Ecole Marc Fabrici - Illzach

Info et résa sur www.ecoledansemulhouse.fr

"L’aventure des mines" à Sainte Marie aux Mines :

L’Association Spéléologique pour l’Etude et la Protection des Anciennes Mines, vous propose de découvrir les mines, telles que les mineurs les ont abandonnées. Sur près d’1 km de galeries, vous pourrez plonger dans l'univers des mineurs du XVIe siècle et découvrir l'histoire de cette mine d'argent totalement préservée. Un moment convivial à vivre en famille ou entre amis. Un moment instructif aussi puisque vous apprendrez pleins de choses sur la vie des mineurs à cette époque.

📅 : Jusqu'au dimanche 09 mars de 14h à 17h

📍 : ASEPAM Sainte Marie aux Mines

Sur réservation : www.asepam.org



Une rando-dégustation en raquette :

Un moment tout particulier proposé par un guide spécialisé au départ d’Orbey. Il vous emmènera en balade en raquette dans les Vosges pour découvrir les beaux paysages et profiter du calme. Et ensuite, après une heure 30 de balade en raquette, vous aurez droit à une dégustation en pleine nature. Fromages locaux, charcuteries artisanales, vins d’Alsace et autres produits du terroir soigneusement sélectionnés !

Une aventure gourmande, parfaite pour se ressourcer et régaler ses sens !

Attention pour en profiter il faut réserver au moins 24h en avance. Pour aujourd’hui, ce n’est plus possible mais il y aura d'autres dates.

📅 : COMPLET pour aujourd’hui

Mardi 25 Février 2025 de 14h à 16h30

Mardi 4 Mars 2025 de 14h à 16h30

Vendredi 7 Mars 2025 de 14h à 16h30

Samedi 8 Mars 2025 de 14h à 16h30

📍 : Lac Blanc - Orbey

Réservation sur www.lac-blanc.com



Matériel (raquettes et bâtons) mis à disposition gracieusement par le guide. Prévoir des vêtements chauds et imperméables et une paire de chaussures adaptée, une gourde avec de l’eau. En cas d’enneigement insuffisant, la sortie raquettes sera transformée en randonnée pédestre et maintenue (pas d’annulation).