L’Académie des arts ouvre ses portes à Huningue :

L’Académie des arts propose tout au long de l’année différents cours pour différents niveaux. Pour pouvoir découvrir l’étendue des propositions, cette école ouvre ses portes aujourd’hui. Venez découvrir les disciplines enseignées (musique, danse, théâtre), rencontrer les enseignants, échanger avec quelques élèves...

📅 : Mercredi 18 juin à partir de 14h

📍 : Académie des arts Huningue

Guinguette musicale aujourd’hui à Dannemarie :

C’est l’école de musique de la région de Dannemarie qui organise cet après-midi et ce soir son ambiance guinguette.Tout au long de l'après-midi et en début de soirée, il y aura de la musique, du chant mais aussi buvette et restauration. Cette guinguette musicale sera aussi organisée demain soir à partir de 18h

📅 : Mercredi 18 juin à partir de 14h & jeudi 19 juin à partir de 18h

📍 : Ecole musique Dannemarie.

Evenement gratuit

Grande chasse au trésor à Mulhouse :

Un jeu organisé à la plaine du Waldeck sur le thème de Sherlock Holmes. En gros, vous serez le ou les héritiers du grand détective Sherlock Holmes et vous aurez une heure pour tenter de trouver un œuf de Fabergé convoité depuis plus d'un siècle !Un jeu immersif hybride, mêlant indices réels et énigmes virtuelles. Le tout en plein air !

Cette chasse au trésor est pour les 16 ans et plus. Il y a 3 niveaux de jeu.

📅 : Chaque mercredi jusqu'au 27 août de 18h à 19h

📍 : Place de la Réunion à Mulhouse.

Réservation indispensable sur laurentschartner.wixsite.com/consulting