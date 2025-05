Collectes mobiles de don du sang :

On commence la semaine en faisant le point sur les nombreuses collectes organisées toute cette semaine par les équipes de l’EFS. Grâce à leur mobilisation, toute personne volontaire, majeure et en bonne santé pourra forcément trouver une collecte pas très loin de chez elle

Lundi :

Breitenbach : Espace Belle époque de 16h30 à 19h30

Wintzenheim : salle Laurentia de 16h à 19h30

Mulhouse : Collecte réservée entreprise Clemessy de 10h à 12h et de 13h à 16h

Mardi :

Biesheim : salle St Exupéry de 16h30 à 19h30

Hésingue collecte réservée Cryostar de 10h à 12h et de 13h30 à 16h30

Niederhergheim : salle communale de 16h à 19h30

Mercredi :

Illzach salle des fêtes de 15h30 à 19h30

Bartenheim Espace 2 000 se 15h30 à 16h30

Jeudi:

Baldersheim salle polyvalente de 16h30 à 19h30

Huningue salle des sports de 16h30 à 19h30

Brinckheim salle communale de 16h30 à 19h30

Vendredi

Aspach salle polyvalente de 16h30 à 19h30

Folgensbourg salle polyvalente de 16h30 à 19h30

Geishouse salle Bramaly de 16h à 19h30







Ouverture de la saison estivale à la base nautique Colmar Houssen :

C’est officiel depuis ce week-end : la base nautique de Colmar-Houssen a débuté sa saison estivale ! La plage de 380 mètres de long, son plan d’eau et son espace arboré seront ouverts sous réserve d'une météo favorable. Le lieu idéal pour faire trempette, se relaxer ou s'amuser avec ses activités ludiques telles que les locations de paddles et de pédalos, le beach volley.

📅 : A partir du samedi 17 mai de 12h à 19h ( en fonction de la météo)

Attention ouverture Aquapark à partir du 01er juin.

📍 : Base nautique Colmar - Houssen

A noter :

Comme l'an dernier, Colmar Agglomération offre à chacun de ses habitants deux billets d'entrée valables lors de la saison estivale. Les habitants sont invités à se rapprocher de leur commune de résidence pour s'informer sur les modalités de retrait de ces billets.

Pré ouverture demain d’une boutique éco responsable à Mulhouse :

La Petite Manchester vous invite à découvrir sa nouvelle boutique d'articles éco-responsables. Cette boutique qui va proposer tout un tas d’articles textiles, issus de la revalorisation de chutes industrielles.

Cette boutique est en prime un atelier chantier d’insertion puisqu’elle emploie une quinzaine de personnes en CDD d’Insertion dans le but de les former et les aider à se réinsérer dans le monde professionnel.

Pré ouverture de cette boutique dc demain de 9h à 16h 30. La boutique La Petite Manchester se situe rue Lavoisier à Mulhouse.

📅 : Mardi 20 mai de 9h à 16h30

📍 : La petite Manchester - rue Lavoisier à Mulhouse