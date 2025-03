La “Tournée du trio” de passage au zénith de Strasbourg :

Le Zénith de Strasbourg accueillera ce soir un spectacle d'humour exceptionnel : "La tournée du Trio", mettant en scène trois humoristes de renom : Jérémy Ferrari connu pour son humour incisif, Arnaud Tsamère et son humour très décalé mais aussi Baptiste Lecaplain qui a su s'imposer grâce à son style énergique . Une soirée pleine de rires et de bonne humeur !

📅 : Mercredi 19 mars 20H

📍 : Zénith de Strasbourg

Une soirée spéciale Hunger Games à Mulhouse :

Beaucoup connaissent les films Hunger Games, mais à la base ce sont des livres et justement demain , c’est la sortie du tome 5 - Lever du soleil sur la moisson.

A cette occasion, la librairie Bisey et le cinéma Le Palace de Mulhouse proposent une soirée spéciale.

Au programme : la vente en avant première du dernier tome; Un grand quiz spécial Hunger Games et puis la projection du premier film au Cinéma Le Palace

📅 : Mercredi 19 mars 20H

📍 : Cinema le Palace Mulhouse

Bon plan demain pour les étudiants :

Le Clous de Mulhouse présente sa soirée BIG LITTLE Wittenheim. Les étudiants auront un accès illimité aux trampolines et Bumpers Cars. A découvrir également le laser game, escape game, et tout pleins de choses encore.

A noter que Sandwich et boissons seront offerts.

📅 : Jeudi 20 mars à partir de 18h30

📍 : Big Little Wittenheim

Inscriptions pour la soirée sur crous-strasbourg.fr, rubrique, bouger sortir.