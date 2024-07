La Kilbe de Guebwiller est de retour

C'est un rendez-vous incontournable de la saison estivale : la fête foraine (ou kilbe) de la Breilmatt, à Guebwiller, est de retour. Les forains se sont installés ce week-end avec leurs nombreuses attractions et manèges, ainsi que des stands de gourmandises et de petite restauration.

Il y en a pour tous les goûts, des petits aux grands. La Kilbe de Guebwiller se tient donc place du Breilmatt à Guebwiller, ouverte chaque jour à partir de 15h jusqu'au 14 juillet inclus. L'accès à la foire est gratuit, mais les attractions sont payantes.

Nouvelles collectes mobiles de don du sang

Cette semaine encore, vous pouvez participer à une collecte mobile de sang. Aujourd'hui, une collecte est prévue à la salle communale de Munwiller entre 16h30 et 19h30, ainsi qu'à Rumersheim-Le-Haut, à la salle de musique à partir de 16h30.

À tout moment, vous pouvez également vous rendre dans l'une des maisons du don à Mulhouse ou Colmar. Pour être donneur, il faut être majeur et en bonne santé. Venez avec votre pièce d'identité et comptez environ une heure de votre temps, collation finale incluse ! Plus d'infos sur https://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte

La fête du cinéma continue

Depuis hier, c'est la fête du cinéma, un rendez-vous incontournable de l'année cinématographique. Cette fête permet à tous les amateurs de cinéma de voir le film de leur choix au prix unique de 5 euros. Tous les cinémas du Haut-Rhin participent à l'opération.

La fête du cinéma a débuté hier et se poursuivra jusqu'à mercredi soir inclus.