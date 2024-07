Marché du Terroir à Stosswihr

Le premier marché du terroir de cette saison estivale débute aujourd'hui et se tiendra jusqu'au 27 août, chaque mardi. Les producteurs alsaciens et vosgiens seront présents pour vous faire découvrir leurs produits et spécialités. Des animations seront également proposées pendant les marchés.

Le premier marché du terroir aura lieu cet après-midi, puis chaque mardi de 13h à 18h au col de la Schlucht à Stosswihr.

Portes Ouvertes des Glaces Alba

Les glaces Alba, une entreprise familiale installée à Thann depuis l'après-guerre, se spécialisent dans la fabrication de crèmes glacées et sorbets. Elle ouvre ses portes pour partager son savoir-faire et sa passion du métier.

Les visites sont limitées à 12 personnes. L'une d'elles aura lieu ce matin, mais il est un peu tard pour s'inscrire. Une autre visite est prévue pour le mardi 16 juillet à 10h. Les réservations sont obligatoires à l'Office de Tourisme de Thann-Cernay. Pour plus d'informations, consultez http://www.tourisme-thann-cernay.fr.

Soirée Rock et Lindy Hop au CMC Mulhouse

Plusieurs soirées sur le thème de la danse seront organisées les mardis de juillet et août dans la cour d'escalade du CMC - Climbing Mulhouse Center (ou à l'intérieur en cas de pluie). Il y aura une initiation suivie de danse libre. Les soirées débutent à 20h15 et l'établissement ferme à 23h.

L'entrée est gratuite pour danser, mais il est demandé de prendre au moins une consommation de courtoisie. Il n'est pas nécessaire de s'inscrire ou de réserver.

Rendez-vous donc au CMC Mulhouse pour une soirée de danse inoubliable.