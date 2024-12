Des balades 3raquette à neige sont désormais possibles dans les Vosges :

C’est “ Côté Vosges” qui vous propose des balades avec un accompagnateur en montage afin de découvrir les joies de la raquette en famille ou en groupe. Le dépaysement est garanti.

On parle d’une balade de 2H. Il faut prévoir des chaussures hautes et chaudes, bonnets, lunettes de soleil. Le matériel spécifique comme les raquettes et les bâtons sont fournis

Pour participer à ces balades en raquette il faut impérativement réserver et bien sûr, l’organisation de l'événement est conditionnée à la météo.

Pour en savoir plus ou pour vous inscrire, vous pouvez envoyer un mail à info@cotevosges.com

La comédie “Libéréeeee divorcéeeee” est à découvrir à Colmar :

Une pièce de théâtre humoristique qui repose sur l’idée que le plus beau dans le mariage c’est le divorce.

Cette comédie est l’histoire de Lucas et Julie ont décidé de divorcer mais le retour au célibat quand on a plus les codes, c’est finalement plus compliqué que prévu. les beaux parents qui se mêlent de tout, les enfants qui en profitent pour abuser, et la colocation qui s'éternise... C'est dans ces moments-là qu'on se rend compte que son ex était peut être la personne idéale... Ou pas.

Une comédie romantique très drôle et très sympa à découvrir à la salle des catherinettes ce soir à partir de 21h

Veillée spectacle ce week end à l’écomusée d’Alsace :

Une veillée spectacle proposée par les bénévoles de l’écomusée pour nous plonger dans l’ambiance de Noël.

Un spectacle qui parle d’une famille qui arrive en Alsace pour découvrir les marchés de Noël. Au gré de leurs aventures, ils vont découvrir le véritable secret de Noël en Alsace ! Un moment plein de poésie à vivre ce soir et demain à 17h.

On en profite pour vous rappeler que l’écomusée est en pleine saison de Noël et vous pouvez en profiter chaque jour de ces vacances de 10 à 18h sauf les lundis et le 24 décembre.