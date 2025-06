“Maman sort danser” ce soir à Colmar :

Le Rota Club à Colmar propose ce soir encore une soirée pour vous les filles, plus particulièrement les mamans en Alsace. Venez vous faire une soirée pour lâcher

prise pour profiter entre filles. Maman sort danser c’est tous les vendredis de 20h à minuit. Une créneau durant lequel le club est à vous avec entrée gratuite et tarifs spéciaux. Maman Sort Danser c’est un événement avec FLOR FM.

La Fête de la musique, c’est demain !

La date officielle de la fête de la musique c’est le 21 juin. Mais en réalité, ça commence par endroit dès ce soir ! RDv par exemple à Brinckheim, Kaysersberg Vignoble, Bitschwiller lès Thann ou encore à Munster où il y aura pleins de concerts dans les rues de la Ville à partir de 18h.

Et puis demain, samedi, RDV à Mulhouse, Colmar, Lutterbach, Guebwiller, Ribeauvillé Altkirch, St Louis, Riedisheim, Ferrette… Pratiquement toutes les communes du Haut-Rhin proposeront des concerts gratuits dans la rue.

Bon plan aussi :

- Le DJ résident Florfm DJ Mast fêtera la musique d’abord à Mulhouse devant le Club 1900 dès 18h puis au Phare à Altkirch

- Fête de la Musique aussi avec les pompiers de Soultz. RDV à la caserne pour une soirée de ouf avec Group Uscul pour la musique.

- Le FC Kappelen propose une soirée avec Alex Da Kosta et pleins de surprises. Restauration sur place aussi.. Bref tout ce qu’il faut pour faire la fete demain avec le FC Kappelen.







Geek unchained revient à Mulhouse

Chaque année, la convention Geek Unchained investit plus de 12 000 m² au Parc Expo de Mulhouse ! Au programme : du jeux vidéo, du cosplay, des mangas, des animations, et plus de 150 exposants placés sous le signe de la Pop Culture !

C’est la plus grande convention geek d’Alsace. Et puis comme chaque année, il y a des invités : Thomas Cousseau, bien connu des fans de Kaamelott, c’est Lancelot sera présent pour échanger avec les visiteurs. Des voix mythiques seront là : Céline Monsarrat (voix de Julia Roberts), Luq Hamett (Marty McFly).

📅 : Samedi 21 & dimanche 22 juin de 10 à 19h

📍 : Parc expo de Mulhouse