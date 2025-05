Festival un peu particulier à découvrir à Colmar

Un festival de vulgarisation scientifique : Pint of Science. On parle d’un festival international organisé aux mêmes dates, dans 27 pays à travers le monde, et dans 60 villes en France, en 2025.

Pour la 6ème édition à Colmar, rendez-vous au Bar JAF aujourd’hui et demain, pour parler science autour d'un verre.

Trois bonnes raisons d'y participer : passer une soirée dans un cadre sympathique, apprendre des choses auprès de scientifiques passionnés et peut-être gagner des goodies

📅 : Mardi 20 mai et mercredi 21 mai à partir de 19h

📍 : Bar JAF Colmar







Salon de l’habitat au parc expo de Colmar :

Vous êtes professionnel du bâtiment ou simplement passionné par la construction et la rénovation durables, ce salon vous plaira. le salon Construire Passif, le premier salon entièrement dédié à la Construction Passive dans le Grand Est. La construction passive désigne un bâtiment dont la consommation énergétique au mètre carré est très basse.

📅 : Mardi 20 mai et mercredi 21 mai à de 9h à 17h30

📍 : Parc expo de Colmar







Bon plan fête des mère avec un peu d’avance :

RDV à La Cité Du Réemploi de Sausheim dès aujourd’hui et jusqu’au 24 mai pour découvrir une vente spéciale de bijoux : des trésors de seconde main proposés à petits prix. Colliers, bracelets, bagues, boucles d'oreilles et d'autres accessoires… Chaque pièce est unique ! L’occas donc de dénicher le bijou parfait et faire de cette fête des mères une journée parfaite.

📅 : Du mardi 20 mai au vendredi 23 mai de 14h à 18h - Samedi 24 mai de 10h à 12h et de 14h à 18h

📍 : Cité du réemploi Sausheim