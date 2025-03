Issa Doumbia à voir ce soir à l’Eden de Sausheim :

L’humoriste débarque dans le Haut-Rhin pour présenter son spectacle “Mr Doumbia”. Issa Doumbia propose un ciné-spectacle sur sa vie à Trappes, son œuvre sur scène ou sur les écrans, son poids et sa famille omniprésente dans sa réussite. Il parlera de tout avec des histoires à la fois drôles et touchantes.

Un spectacle très personnel, et il le dit : “Mr Doumbia a été le spectacle le plus difficile à écrire".

📅 : Jeudi 20 mars à partir de 20H

📍 : Ed&n de Sausheim

Le retour du salon Mode et Tissus à Sainte Marie aux Mines :

Un bon plan pour tous les fans de mode ! Le salon Mode et Tissus revient à Sainte-Marie-aux-Mines pour une nouvelle édition. Organisé depuis 1973, cet événement est devenu une véritable institution dans le Grand Est. Venez à la rencontre de fabricants de tissus européens, créateurs de mode audacieux. Au programme aussi des ateliers créatifs, des expositions, et deux défilés quotidiens !

📅 : Jeudi 20 mars au dimanche 23 mars

📍 : Val d’Argent Expo à Sainte Marie aux Mines

“Amour action ou vérité” à l'entrepôt de Mulhouse :

Après « J’en ai plein le couple » et « J’en ai plein les gosses », Annabelle et Rudy reviennent avec ce spectacle plein de folie, d’humour et avec juste ce qu’il faut d’émotion. Cette comédie repose sur l’idée que l’amour est un jeu dangereux et que si on devait tjs tout dire, les couples se sépareraient bcp plus vite. Un spectacle très drôle à voir dès aujourd’hui !

📅 : Jeudi 20 mars au samedi 22 mars à 20h30

📍 : Entrepôt de Mulhouse

Afterwork ce soir à Colmar

RDV au Rota Club pour cet afterwork spécial anniversaire. Venez fêter les 6 ans du club colmarien.

Au programme : Tarifs afterwork, amuse bouche, tarte flambée, concert live avec Pau M acoustique et ambiance DJ avec Ian Kaçara

📅 : Jeudi 20 mars à partir de 19h

📍 : Rota Club de Colmar