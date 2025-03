Happy Games à Mulhouse :

Le festival Happy Games de Mulhouse fait son grand retour au Parc Expo. Trois jours intenses dédiés à l'univers ludique sous toutes ses formes, pour petits et grands avec pas moins de 8 univers de jeux à explorer. Avec des grands jeux en bois, des jeux de rôles, des jeux vidéos, des jeux de société, des jeux du monde.

📅 : Vendredi 21 mars jusqu'à 20h

Samedi 22 mars de 10 à 20h

Dimanche 23 mars de 10 à 19H

📍 :Parc expo de Mulhouse

Salon Made in Wehr à Lutterbach :

On vous donne rdv au Salon Made In Wehr, chez Wehr à Lutterbach. Wehr, l’entreprise alsacienne spécialisée dans les fenêtres de haute qualité vous accueille pour des visites son usine, des animations, et vous faire découvrir tout plein de partenaires locaux dans les domaines de l’habitat, gastronomie et Loisir.

A noter présence de FLOR FM ce vendredi soir entre 16 et 18H avec à gagner pour les personnes sur place une PS5.

📅 : Vendredi 21 mars jusqu’à 19h

Samedi 22 et dimanche 23 mars de 10h à 18h

📍 :Wehr à Lutterbach

La pièce “Vive les vacances ou pas” à Colmar :

Une comédie avec Linda Hardy et Kamel Belghazi. Les fans de Demain nous appartient les connaissent bien puisque Kamel Benghazi c’est William Linda Hardy jouait Clémentine et c’est en prime Miss France 92.

La pièce raconte l’histoire de 3 couples qui décident de partir ensemble en vacances pour la première fois mais les choses ne vont pas se passer comme prévu et le séjour sera finalement très perturbé.

📅 : Vendredi 21 mars 20H

📍 : Théâtre Municipal de Colmar

Soirée Only Girls ce soir :

Le Basket Club de Rumersheim, présente la 5ème édition de Only Girls, soirée 100% filles. Au programme, des exposantes coiffures, bien être et autres domaines, des cadeaux à gagner, et petite restauration sur place.

Événement organisé avec Florfm.

📅 : Vendredi 21 mars à partir de 19h

📍 : Salle des sports de Rumersheim le Haut

Plus d'infos sur basketclub-rumersheim.com