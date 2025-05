L’humoriste Kostia sur la scène de l’Entrepôt de Mulhouse :

son spectacle nommé “Entre deux” est le coup de cœur de l’équipe de l’Entrepôt de Mulhouse.

C’est un seul en scène de Kostia. Un humoriste belge qui interroge avec humour et amour ce que signifie « être un homme » aujourd'hui. Entre clichés et réflexions sur le mariage, la paternité, le féminisme et le patriarcat, il offre un spectacle où hommes et femmes vont se reconnaitre. se reconnaissent. Kostia qui a par ailleurs obtenu le prix du jury du Tremplin de l’humour de Cavaillon 2023.

📅 : Jeudi 22 mai, vendredi 23 mai et samedi 24 mai

📍 : L'Entrepôt de Mulhouse

Infos et résa sur www.lentrepot.org

Jenifer en concert ce soir à Sausheim :

La chanteuse Jenifer revient sur scène pour partager un moment unique et intime autour de son répertoire avec le “JUKEBOX TOUR”. En fait, c'est vous qui choisirez la playlist. Dès votre arrivée dans la salle, utilisez votre téléphone pour scanner le QR code du JUKE BOX TOUR et composer votre playlist parmi les titres proposés parmi une sélection pré_définie.

À quelques minutes de son entrée sur scène, Jenifer découvrira votre sélection coup de cœur. Votre concert deviendra un spectacle fait sur mesure, rien que pour vous.

📅 : Jeudi 22 mai à 20H

📍 : Eden de Sausheim

Afterwork ce soir à Colmar :

Cette semaine, l’afterwork est de retour au Manala Pils. Ce bar typique chalet autrichien et sa toute nouvelle terrasse n’attendent plus que vous pour profiter de l’ambiance DJ avec DJ Totem, des tartes flambées, des cocktails et des tarifs afterworks bien sûr.

📅 : Jeudi 22 mai à partir de 19h

📍 : Mannala Pils à Colmar