C’est le retour de Clued’au château à Guebwiller :

C’est un grand cluedo en plein air qui vous est proposé à nouveau. Ce jeu avait déjà été organisé d’octobre à novembre. Il revient dès maintenant et jusqu’à septembre. Comme dans le cluedo, il va falloir enquêter et résoudre le meurtre de Monsieur De Lekker. A vous de retrouver l’arme du crime et le meurtrier.

Activité gratuite. Réservation sur place.

📅 : De juin à septembre

📍 : Château de la Neuenburg - Guebwiller

Pour plus d’informations, contactez le 03.89.62.56.22

Du sport avec l’Open de Tennis Féminin de Kembs :

Il s’agit du 2ème tournoi féminin le plus important en Alsace, juste après les Internationaux de Strasbourg. Les matchs se dérouleront sur terre battue artificielle jusqu'à samedi. Plus de 40 joueuses de différentes nationalités participeront à la compétition. Au total, une soixantaine de matchs se joueront en l’espace de 6 jours.

📅 : Du lundi 23 au samedi 28 juin

📍 : Kembs

Entrée gratuite. Restauration sur place.

Vous pouvez profiter de Mulhouse Plage :

Le square du Général de Gaulle à Mulhouse reprend ses airs de station balnéaire urbaine avec le retour très attendu de Mulhouse Plage ! Durant tout l'été, différents événements seront organisés : des concerts live, des soirées DJ, ciné plein air, karaoké etc… Ambiance détendue pour les petits comme pour les grands avec pleins de foodtruck !

📅 : Du samedi 21 au dmanche 17 août de 18h à 22h

📍 : Square du Général de Gaulle de Mulhouse

Plus d'infos sur la page Facebook de Mulhouse Plage.