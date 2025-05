Festival Chipo’zik ce soir et demain à Mulhouse :

Chipo’Zik, festival devenu incontournable en Alsace, a lieu ce soir et demain soir sur le campus de l'Illberg. Et cette année, c’est la 20eme édition ! Au départ, l’idée était juste de réunir les étudiants autour de concerts et d’un barbecue pour fêter la fin de l’année. Au fil du temps, le festival a bien grandit. Aujourd’hui il accueille tout le monde. Les dernières éditions ont attiré environ 7 000 personnes avec sur scène des groupes pro pour certains, de la restauration bien sûr ( on garde l’esprit Chipo’Zik - Chipolata + musique).

A noter qu’il y aura pour cette nouvelle édition une mise à l'honneur des ambiances celtiques et des voix féminines.

Chipo’Zik c’est avec Florfm

📅 : Vendredi 23 mai et samedi 24 mai à partir de 20h

📍 : Campus de l’Illberg

Le début aujourd’hui de la Fête du cochon à Ungersheim :

A Ungersheim, la Fête du Cochon revient dès aujourd’hui et jusqu’au 1er juin. Une nouvelle édition avec encore une fois,un programme chargé et diversifié : soirées, balade gourmande, course à pied etc...

Ce soir, ne manquez pas la soirée Reggaeton avec Alex Da Kosta sous le chapiteau installé près de la salle le Trèfle.

📅 : Vendredi 23 mai

📍 : Chapiteau situé à Ungersheim : Ouverture du chapiteau à 20h – Début de la soirée à 22h. Petite restauration sur place

Entrée : 13€ (gratuite pour les moins de 14 ans)

Plus d’infos sur www.lafêteducochon.fr

Job Dating demain à Kingersheim :

C’est le restaurant Los Buenos Dias qui recrute et qui organise demain un job Dating à Kingersheim, dans son resto installé au cœur du centre de Casa Padel Kingersheim.

Parmil es postes à pourvoir : Serveurs ou commis de cuisine pour Homme et Femme mais avec une exprience exige.

📅 : Samedi 24 mai de 10h à 15h

📍 : Casa Padel Kingersheim

Concert demain de Pierre Garnier :

Pierre Garnier, le phénomène musical de l’année en solo sur scène !Et c’est le moins qu’on puisse dire. Depuis qu’il a remporté la star ac l’an dernier, il enchaîne les succès, notamment avec son titre « Ceux qu’on était » certifié single de diamant (50 000 000 de streams).. Rien que ça !

Et donc après avoir conquis des millions de spectateurs et téléspectateurs, le grand vainqueur de la Star Academy débarque avec sa tournée « Chaque Seconde Tour ». Une première tournée pour se présenter au mieux à son public.

📅 : Samedi 24 mai à partir de 20h

📍 : Zénith de Strasbourg